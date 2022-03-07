Гатиятулин рассказал, за счет чего «Трактор» обыграл «Нефтехимик» в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) и выход во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Все игры в сезоне с «Нефтехимиком» были непростые и серия была непростая. Видно, что тренерская команда, играет по заданию, выполняет установку. Это все заметно. Было непросто, пришлось где-то взламывать.

Рады, что сегодня завершили эту серию. За счёт характера, самоотдачи и единого кулака. Ребята выполняли игровое задание, не жалея себя сражались друг за друга. Хочу поблагодарить наших болельщиков — всегда рядом, всегда с нами. Мы чувствуем их поддержку, за что им большое спасибо", — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».

«Трактор» одержал четыре победы подряд над «Нефтехимиком» и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Восточной конференции.