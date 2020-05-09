Оберг подписался на Instagram «Трактора»

Форвард «Торонто» Понтус Оберг подписался на аккаунт «Трактора» в Instagram.

Ранее шведские СМИ сообщали, что игрок может продолжить карьеру в команде из Челябинска. «Трактор» сделал игроку выгодное в финансовом плане предложение, и он, скорее всего, примет его. Контракт игрока с «Торонто» истекает в конце сезона.

26-летний Понтус Оберг в текущем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал одно очко за результативную передачу. Также у него в активе 55 матчей в АХЛ и 44 (20+44) очка.