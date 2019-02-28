О’Делл получил дисквалификацию на одну игру

​Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего "Сочи" Эрика О’Делла на один матч, сообщает официальный сайт лиги. 28-летний канадец во втором матче серии с "Локомотивом" (0:3) получил "5+20" за удар в голову форварду ярославцев Георгию Иванову.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста ХК "Сочи" Эрика О’Делла по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу", – написано в заявлении пресс-службы КХЛ на сайте.

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