Новиков — о словах Гашека: «Лучше бы пригласил к себе старых друзей выпить кружечку чешского и открыто побеседовать»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал слова двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека, призвавшего спортсменов выступить против участия россиян в международных турнирах.
«Эта ситуация не одного дня. Я уже предлагал сесть за круглый стол с Домиником Гашеком и выступить с позиции разума, обсудить с ним его позицию. У нас есть достаточно именитых спортсменов, в том числе тех, кто выступал с ним за «Детройт Рэд Уингз». Они были настоящим братством. Теперь же он позволяет себе оскорблять наших спортсменов и придерживаться реваншистской позиции. Притом что в НХЛ уже очень давно не было дня, когда бы ни называли русскую фамилию. Поэтому я не понимаю, почему такое обострение у Доминика. Лучше бы пригласил к себе старых друзей выпить кружечку чешского, спокойно сесть и открыто побеседовать, осудить ситуацию, так сказать, на горизонтальных связях. Как профессионалы», — приводит RT слова Новикова.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
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ЦСКА – СКА
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