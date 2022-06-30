Новичка «Спартака» Индрашиса могут не допустить к выступлениям за сборную Латвии

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии высказался о решении латвийского нападающего Микса Индрашиса перейти в «Спартак».

«Эта новость стала для меня, как и для всех остальных, большим сюрпризом, но было бы преждевременно давать дальнейшие комментарии. Вчера мне не удалось дозвониться до Мики, чтобы узнать реальное положение дел. Это было неожиданно, но нельзя сказать, что новость свалилась как снег на голову», — приводит слова Индрашиса Sportazinas.

Также генсекретарь Федерации хоккея Латвии заявил, что согласно изменениям в законе о спорте, Индрашис не сможет выступать за сборную.

«Если этот закон действительно будет работать так, то Микса точно не допустят к выступлениям за сборную Латвии. На данный момент изменения, принятые в законе о спорте, не указывают период времени, в течение которого действует это правило, поэтому это решение без даты окончания», — отметил Плавейс.

29 июня стало известно, что «Спартак» заключил контракт с Индрашисом на один год.

В прошлом чемпионате КХЛ 31-летний хоккеист провел 46 матчей за «Витязь» и «Адмирал», набрав 17 (7+10) очков, а также сыграл на Олимпийских играх в Пекине и завершил сезон за «Биль» в чемпионате Швейцарии.

Всего в КХЛ форвард набрал 302 (134+168) очка в 524 матчах.