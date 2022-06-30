Александр Овечкин прокомментировал завершение карьеры Александра Семина

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал завершение карьеры бывшего нападающего сборной России Александра Семина. 30 июня 36-летний россиянин принял участие в прощальном матче Семина.

«Конечно, завершение карьеры (Семина) —0это грустный момент, но жизнь продолжается. Дацюк тоже завершает? Первый раз об этом слышу, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Овечкин.

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.