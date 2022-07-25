Николай Жердев заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с двукратным чемпионом мира в составе сборной России Николаем Жердевым, сообщает сайт КХЛ.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталз» в австрийской лиге и за итальянский «Мерано» в Альпийской лиге.

В КХЛ Жердев провел 408 матчей, в которых набрал 232 (79+153) очка. Предыдущим его сезоном в лиге стал 2017/2018, по ходу которого Николай высутпал за «Нефтехимик» и рижское «Динамо».

Жердев был выбран «Коламбусом» под четвертым номером на драфте НХЛ 2003 года. В Северной Америке он играл за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфию».