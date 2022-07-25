Минское «Динамо» подписало пробный контракт с Даниилом Ильиным

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с нападающим Даниилом Ильиным, сообщает сайт клуба.

Сезон-2021/22 27-летний нападающий провел в «Адмирале» и «Сочи» и набрал 2 (0+2) очка в 20 матчах регулярного чемпионата.

Также выступал он за «Трактор», «Торпедо» и «Югру». Вместе с «Чайкой», молодежной командой из Нижнего Новгорода, становился обладателем Кубка Харламова весной 2015 года и в том же сезоне провел первый матч в КХЛ.