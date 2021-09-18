Николай Кулемин рассказал, с какими трудностями столкнулся его сын в российской школе после переезда из США

Экс-нападающий «Торонто» и «Айлендерс» Николай Кулемин в интервью «СЭ» рассказал, как семья переехала обратно из Северной Америки в Магнитогорск летом 2018 года, когда форвард подписал контракт с «Магниткой».

— Магнитогорск сильно изменился за ваше время в Америке? Понимаю, что вы приезжали каждое лето домой, но одно дело — видеть город летом, другое — круглый год.

— Честно, большой разницы не заметил. Мы каждое лето на пару месяцев прилетали домой. Не было такого, что мы уехали на 10 лет, вернулись и увидели разницу. Мы плавно замечали изменения. Город меняется в лучшую сторону — становится чище, открываются новые парки. Для своего размера город хорошо благоустроен для жителей.

— Как семья справилась с переездом? Речь, прежде всего, о сыне, который пошел в школу еще в Америке.

— Первое время было тяжело. Дети только разговаривали на русском. Сын, допустим, не умел читать и писать. Дочке было полегче, так как она пошла в первый класс. А сын — в третий, где надо грамотно писать и быстрее читать. Но буквально за два-три месяца он влился, подтянулся и никаких проблем не было. Параллельно начал играть в хоккей и нашел новых друзей. Сейчас даже сказал, что останется в Магнитогорске с дедушкой и бабушкой и не поедет с нами в Уфу, чтобы не менять команду.

— Сын рассказывал вам о каких-то неожиданностях, с которыми столкнулся в российской школе?

— Сын пошел в частную школу, где в классе учились 10 человек. Был индивидуальный подход. Учителя занимались с ним отдельно, оставались даже после уроков. Понимали, что ему надо втянуться — он же не знал, как здесь обучают. Учителя шли навстречу и помогали во всем.

— Выбрали частную школу, чтобы сын легче освоился?

— Да. Сначала мы отвели его в обычную школу. Он проходил неделю, и учителя начали жаловаться, что он не успевает за всеми и приходилось его ждать. В классе, помимо него, еще 30 человек — и он мешает вести уроки. После этого перевели его в частную школу, что пошло только на пользу. Индивидуальный подход сильно помог.

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