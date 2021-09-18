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«С днем рождения, любимый наш». Жена Овечкина поздравила хоккеиста с днем рождения

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Александр Овечкин с женой Настасьей Шубской. Фото Instagram
Александр Овечкин с женой Настасьей Шубской. Фото Instagram
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Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Настасья Шубская поздравила хоккеиста с днем рождения. 17 сентября россиянин отпраздновал свое 36-летие.

«С днем рождения, любимый наш», — написала Шубская в соцсети.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

В июле российский хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном», рассчитанный на пять лет. Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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