Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин в интервью «СЭ» сравнил работу хоккейных медиа в России и Северной Америке.

— За годы в «Торонто» привыкли к повышенному вниманию прессы, когда игру рассматривают под микроскопом?

— Конечно. В Торонто вообще есть отдельный канал, который 24 часа в сутки показывает матчи команды и разбирает каждый момент. Ничего такого в этом нет. Это хорошо для болельщиков и популяризации хоккея. Интерес к хоккею от этого только растет.

— Нам в плане освещения жизни клубов далеко до НХЛ?

— В России сами команды более закрытые. Прессу так близко не подпускают к клубным делам.

— Это особенность нашего менталитета или устоявшиеся традиции?

— Многое уже меняется — с прессой работают намного больше. Журналистов стало больше, чем 10 лет назад. Но в Америке ушли далеко вперед. Думаю, это все-таки наш менталитет. То, что происходит внутри команды, никогда никому не рассказывают. В Америке после каждой тренировки ты заходишь в раздевалку, а там стоят пять-шесть журналистов. Они могут подойти к любому игроку и задать несколько вопросов. А в России пускают только после игр и только на несколько минут.

— А наши хоккеисты готовы к тому, что журналистов подпускали ближе?

— Это предпочтение каждого. Я, например, привык, что журналисты всегда в зоне видимости: летают с командой в самолете, заходят в раздевалку. Отношусь к этому совершенно спокойно. А кому-то, может быть, это не нравится. Есть ведь и те, кто вообще не хочет общаться с журналистами.

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