Никитин резко высказался о незасчитанном голе в матче со СКА: «Пушкин отдыхает»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против СКА (1:2) прокомментировал эпизод в концовке матча.

«Знаете, Пушкин отдыхает. Я скажу так. Конечно, есть ошибки. Все мы — люди. Но есть ошибки, которые допускать нельзя. Две команды сражались. Мне кажется, такие моменты должны отдаваться на откуп хоккею, а не порнобизнесу, ***», — сказал Никитин.

«Локомотив» забросил шайбу с сиреной, но линейный судья показал, что было нарушение процедуры вбрасывания.