Козлов — о ротации: «Панин отдыхал, будет в Нижнекамске. У нас есть возможность давать отдых»
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:0) рассказал о кадровых решениях.
«Башкиров хорошо в движении действует, в продолжении атаки. Не такой может забивной как Иван Дроздов, но держать шайбу, отдать партнерам может. И нас с Дроздовым вариация, в третьем периоде я передвинул Ивана к Джошуа Ливо.
Григорий Панин с Бирюковым отдыхают у нас, они будут в Нижнекамске. У нас есть возможность играть в семь защитников, давать отдых ребятам, чтобы они были свежее. Шмелев болеет, мы его даже в поездку не брали. Артем Пименов также не думаю, что сыграет в Нижнекамске или других ближайших матчах, ему нужно время. Алалыкин близко, но пока не хочу ставить его на игру. Все-таки травма серьезная, как только будет на 100 процентов готов головой и травма заживет — тогда он будет играть», — сказал Козлов.
«Если затронуть матч со „Спартаком“, то игра была ровная до четвертого гола. У нас были возможности сравнять, но потом четвертая и пятая в пустые, потом и шестая на последних секундах… Эмоционально были заряжены и на „Спартак“, это лидер. И Казань лидер, запредельная самоотдача в таких матчах, эмоции и желание. Анализировали конечно, но указывать лишний раз на ошибки, которые они и так понимали — мы этого не делали. Ребята учатся, смысла в этом не было. Сегодня все шло с чистого листа, новый день», — добавил тренер.
«Салават Юлаев» выиграл у казанского клуба три матча из четырех в этом сезоне. До конца регулярного чемпионата команды встретятся еще два раза.
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