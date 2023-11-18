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Сегодня, 20:15

Козлов — о ротации: «Панин отдыхал, будет в Нижнекамске. У нас есть возможность давать отдых»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:0) рассказал о кадровых решениях.

«Башкиров хорошо в движении действует, в продолжении атаки. Не такой может забивной как Иван Дроздов, но держать шайбу, отдать партнерам может. И нас с Дроздовым вариация, в третьем периоде я передвинул Ивана к Джошуа Ливо.

Григорий Панин с Бирюковым отдыхают у нас, они будут в Нижнекамске. У нас есть возможность играть в семь защитников, давать отдых ребятам, чтобы они были свежее. Шмелев болеет, мы его даже в поездку не брали. Артем Пименов также не думаю, что сыграет в Нижнекамске или других ближайших матчах, ему нужно время. Алалыкин близко, но пока не хочу ставить его на игру. Все-таки травма серьезная, как только будет на 100 процентов готов головой и травма заживет — тогда он будет играть», — сказал Козлов.

«Если затронуть матч со „Спартаком“, то игра была ровная до четвертого гола. У нас были возможности сравнять, но потом четвертая и пятая в пустые, потом и шестая на последних секундах… Эмоционально были заряжены и на „Спартак“, это лидер. И Казань лидер, запредельная самоотдача в таких матчах, эмоции и желание. Анализировали конечно, но указывать лишний раз на ошибки, которые они и так понимали — мы этого не делали. Ребята учатся, смысла в этом не было. Сегодня все шло с чистого листа, новый день», — добавил тренер.

«Салават Юлаев» выиграл у казанского клуба три матча из четырех в этом сезоне. До конца регулярного чемпионата команды встретятся еще два раза.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 33 21 12 46
2 Авангард 31 20 11 43
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 32 14 18 33
9 Нефтехимик 31 13 18 31
10 Амур 31 12 19 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 29 7 22 20
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Локомотив 31 19 12 40
4 Торпедо 32 19 13 40
5 СКА 31 18 13 36
6 ЦСКА 31 17 14 36
7 Северсталь 31 14 17 33
8 Динамо Мн 30 14 16 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Куньлунь РС 36 11 25 27
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