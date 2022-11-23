Никитин — о победе над «Сочи»: «Непростой матч был в плане психологии»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Непростой матч был в плане психологии. Ребята заслужили победу своим отношением к игре и к сопернику. Всем хочу сказать спасибо», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» располагается на 11-й строчке с 16 очками.