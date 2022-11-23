Ларионов: «На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Эти два матча должны стать украшением сезона»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).
«Сегодня «Куньлунь» был немного другой. Соперники играли в строгий, жесткий, североамериканский хоккей. Было важно забыть победу 5:0 в Мытищах, игра на игру не приходится. Может быть, сегодня она была не сильно зрелищной, быстрой и эмоциональной.
Дениса Венгрыжановского я перед игрой попросил не думать, а играть в хоккей. И то, что сегодня он завершил свой эпизод таким шикарнейшим голом, говорит о том, что вещи, которые мы даем мальчишкам, позволяем им творить и удивлять болельщиков, дорого стоят. Этот гол был украшением игры.
На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Все в бой. Эти два матча должны стать украшением части сезона. Мы даем паузу нашим лидерам, они иногда пропускают одну-две тренировки. Кирилл Воронин и Алексей Кручинин два дня не катались. Мы дозируем нагрузку, у нас нет длинной скамейки среди нападающих", — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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|44
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|Автомобилист
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|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
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|43
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|32
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|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
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|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
|23.11
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|- : -
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|- : -
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -