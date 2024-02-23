Никитин — о победе над «Нефтехимиком»: «У «Локомотива» не было недонастроя»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

«Во втором периоде удаления нас подкосили. У нас не было недонастроя. «Нефтехимик», как я считаю, все равно провел хороший сезон. Была упорная борьба. Наши ребята иллюзий не испытывали. И мы, и хозяева были настроены на борьбу. Установка в овертайме была забрать шайбу. В овертайме достаточно простые правила», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» с 93 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 67 очками — на девятой строчке «Востока».