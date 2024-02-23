«Нефтехимик» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнекамске 23 февраля и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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