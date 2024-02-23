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Сегодня, 21:12

Леонтьев — о поражении от «Локомотива»: «Болельщики своим появлением на арене показали, что верят в команду»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

«У нас всегда есть мотивация побеждать. Сегодня был полный дворец зрителей. Спасибо всем, кто пришел поддержать. Наши болельщики своим появлением на арене показали, что верят в команду. Это самое дорогое, что есть. Мы играем для них. И я рад, что они в нас верят — даже в трудную минуту. Жаль, что индивидуальная ошибка повлияла на исход такого неплохого матча. Мы дали «Локомотиву» хороший бой. Ярославцы предложили плотную оборону, они так играют весь сезон. Тяжело вскрывать оборону, развить успех непросто. Мы практически одним составом играем весь сезон. Силы не безграничны. Причем не только физические, но и моральные. Еще раз повторюсь: молодцы, старались играть на победу», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Локомотив» с 93 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 67 очками — на девятой строчке «Востока».

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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