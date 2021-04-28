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Алексей Морозов подвел итоги сезона КХЛ

22:38
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Президент КХЛ Алексей Морозов подвел итоги сезона. Обладателем Кубка Гагарина впервые в истории стал «Авангард».

«Сезон был для всех нас тяжелым, много всего происходило, было тяжело готовиться. Но мы очень рады, что полноценно получилось провести регулярный чемпионат и плей-офф.

Повлиял ли потолок зарплат на победу «Авангарда»? Омичи и два года назад играли в финале, уступили, а сегодня выиграли. Побеждают тот, кто на данный момент лучше подготовлен, у кого игра складывается. Сейчас победил «Авангард». Потолок зарплат уже в этом году показал, что он работает, много команд подтянулись. Даже по первому раунду плей-офф — почти в каждой серии были овертаймы. Это говорит о том, матчи были равными, это то, чего мы хотели добиться. Ну а финал — все игры от ножа, разница в одну-две шайбы, была упорная борьба до последней минуты. «Авангард» хорошо сегодня выглядел, команда самоотверженно действовала, особенно при игре 5 на 3, когда они остались в меньшинстве в концовке. Ребята столько шайб заблокировали. Было видно желание, но ЦСКА тоже нельзя упрекнуть. В игре что-то может получиться и не получиться, сегодня лучше был «Авангард». Лучшие моменты сезона для меня? Полноценное вручение Кубка Гагарина, на котором теперь появится название новой команды, «Авангард» в первый раз получил этот трофей. Мы довольны тем, что не пришлось пропускать сезон, омичи стали седьмой командой, которая будет представлена на Кубке", — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

«Авангард» в среду в Балашихе со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина и впервые в истории стал обладателем трофея.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры