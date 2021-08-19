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Никита Тертышный подписал с «Трактором» новое двустороннее соглашение на два сезона

15:11
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Нападающий Никита Тертышный подписал с «Трактором» новый контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист заключил с «черно-белыми» новое двустороннее соглашение на два сезона.

В июне 2021 года форвард вернулся в «Трактор». В ходе сезона-2020/21 его обменяли из челябинского клуба в «Югру» на денежную компенсацию. В составе югорчан 22-летний нападающий стал обладателем Кубка Братины. В плей-офф он сыграл в 21 матче и набрал 15 (6+9) очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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