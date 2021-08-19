«Спартак» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
19:12
В товарищеском матче «Спартак» победил ЦСКА (2:1 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил Александр Хохлачев.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Петтерссон — 1 (Никишин, Хед), 32:49 — 0:1. Нестеров — 1 (Слепышев, Григоренко), 44:16 — 1:1. Хохлачев — 1 (Кугрышев), 61:30 — 1:2.
Серия буллитов: 2:1 (Слепышев, Сошников — Широков)
Вратари: Рейдеборн — Красиков.
Судьи: Гофман, Соин.
19 августа. Москва. «ЦСКА Арена».
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