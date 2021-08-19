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«Авангард» и «Ак Барс» проведут матч КХЛ в ОАЭ

15:06
Данис Зарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Данис Зарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», один из матчей регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», состоится в ОАЭ. Игра запланирована на 3 декабря.

9 июля КХЛ на своем официальном сайте представила окончательный вариант календаря сезона-2021/22. 1 сентября «Авангард» сыграет в Балашихе с ЦСКА, 2 сентября «Ак Барс» встретится с «Йокеритом» в Казани.

В прошлом сезоне «Авангард» стал обладетелем Кубка Гагарина-2021. «Ак Барс» вылетел в полуфинале турнира, уступив омичам в серии (3-4).

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Алексей Шевченко все материалы автора

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