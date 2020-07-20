Никита Сошников: «На маленьких площадках лично мне больше нравится играть»
Лучший снайпер «Салавата Юлаева» в прошлом сезоне Никита Сошников оценил новую финскую площадку на «Уфа Арене» и рассказал, как изменился тренировочный процесс.
— Как впечатления от первых ледовых тренировок в рамках предсезонки?
— Да ничего, нормально, уже потихонечку вкатываемся. Пока еще таких серьезных нагрузок нет, поэтому вкатываемся, — цитирует Сошникова сайт уфимцев.
— Стоящая в Уфе жара, как-то мешает тренировочному процессу?
— Ничего не мешает. Лед хороший, а на арене холодно, поэтому все отлично.
— Как вам финская ледовая площадка?
— На маленьких площадках лично мне больше нравится играть, вообще, было бы лучше, если бы канадская была. Но хорошо, что хоть поменьше сделали площадку. Игра однозначно изменится. Хоккей будет быстрее и динамичнее.
— Лично вы как себя чувствуете? Насколько готовы к сезону?
— Все нормально, чувствую себя хорошо. В принципе готов на 100 процентов.
— Сильно ли изменился тренировочный процесс?
— Ну да, процесс поменялся немного. Сейчас мы чуть-чуть больше мы заточены именно под тактику, по которой хотим играть. Все упражнения под это подстроены
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/nikita-soshnikov-sejchas-my-zatocheny-imenno-pod-taktiku/