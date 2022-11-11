Никита Попугаев: «В 23 года рано ставить крест на карьере хоккеиста»

Нападающий «Сочи» Никита Попугаев в интервью «СЭ» ответил на вопросы об удачной голевой серии на старте сезона-2022/23 и будущей карьере. В 25 матчах 23-летний форвард набрал 11 (8+3) очков.

— Напрашивается мысль, что сейчас от хоккея вы получаете еще больше удовольствия, чем раньше.

— Однозначно. Получаю удовольствие и от хоккея, и от игрового времени, которое доверяют тренеры. Рад снова вернуться в коллектив, шутить, смеяться — все это в совокупности делает меня счастливым.

— Чем объясните хорошую голевую серию в конце сентября и начале октября?

— В первую очередь это заслуга команды и тренеров. Мне доверяли игровое время, партнеры отдавали хорошие передачи — мне оставалось только реализовывать моменты.

— 23 года — возраст раскрытия спортсмена. Согласны, что еще есть время, чтобы оправдать авансы, которые вам выдали по юниорам?

— Конечно. Времени еще много. Некоторые хоккеисты раскрываются в позднем возрасте — в 27-28 лет. Мне скоро только исполнится 24. В 23 года рано ставить крест на карьере хоккеиста. И думать, что из меня ничего не получится. Я каждый день усердно тренируюсь и верю, что смогу добиться высоких результатов.