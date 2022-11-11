«Никому бы не пожелал такого опыта». Игрок бросил хоккей в 22, но вернулся — и карьера пошла в гору

Интервью нападающего «Сочи» Никиты Попугаева, который возобновил игровую карьеру после поспешного решения об уходе. Сейчас он — лучший снайпер команды.

Никита Попугаев считался одним из самых талантливых игроков России 1998 года рождения. На драфте-2017 форварда под 98-м номером выбрал «Нью-Джерси», но до НХЛ нападающий так и не добрался. Никита дважды уезжал в Северную Америку: сначала играл в юниорской лиге, попробовал себя в АХЛ и Лиге Восточного побережья. Сезон-2020/21 Попугаев начал в России, сменил два клуба, а в сентябре 2021 года объявил о завершении карьеры и занялся блогерством. Конкретнее — выпуском пранк-видео. Правда, новое увлечение быстро наскучило, и меньше чем через год Попугаев решил возобновить карьеру.

Никита приехал на просмотровый контракт в «Сочи» и убедил руководство южан подписать полноценное соглашение. В 24 матчах текущей регулярки нападающий отметился восемью голами — это лучший результат в команде. В интервью «СЭ» Никита рассказал о возвращении в КХЛ, смене главного тренера в «Сочи», периоде без хоккея и опыте, который получил из-за поспешного решения.

«Сочи» достоин большего

— Недавно в «Сочи» сменился главный тренер. Что нового в игру команды привнес Сергей Светлов?

— У каждого тренера свои особенности. Не хотелось бы раскрывать всех деталей. Система игры изменилась. Стараемся прислушиваться к новым требованиям. Стандартные упражнения, такие как «один в ноль», «два в один», присутствуют в каждой команде. Конечно, тактические упражнения поменялись, но мы уже перестроились.

— На старте сезона удивляло, что в некоторых матчах такая молодая команда, как «Сочи», играла без куража. С чем это можете связать?

— У каждого клуба бывают неудачные серии. Вспомните, как начал сезон «Авангард». Нам надо преодолеть эту черную полосу, и дальше игра пойдет намного лучше. Мы уверены в этом. А по поводу куража — каждый игрок выходит со стопроцентной мотивацией на каждый матч. По самоотдаче точно вопросов нет.

— На первой встрече с командой Сергей Светлов выступил с мощной речью. Вы прониклись словами нового тренера?

— Конечно. Такие мотивационные слова были нужны команде. Это придает уверенности.

— У Светлова звучал тезис: мы — лучше, чем-то место, на котором находимся сейчас. Это, наверное, главные слова.

— Согласен. Считаю, что мы достойны большего. Возможно, от нас немного отвернулась удача. Надо вернуть ее и двигаться дальше.

— Есть уверенность, что получится попасть в плей-офф? Отставание от восьмого места серьезное.

— Действительно, отставание серьезное, но мы не унываем и не расстраиваемся. Впереди еще больше половины сезона. У нас есть все шансы, чтобы попасть в плей-офф. Работаем, верим и идем к этому.

— Обмен капитана — редкий случай в хоккее. Что испытывали, когда из «Сочи» ушел Василий Глотов?

— Отпускать игрока такого уровня, который был нашим капитаном, непросто. Видно, что в СКА поверили в него и дают шансы для развития в большой системе. Рад за Василия, желаю ему удачи в дальнейшем. Но обмен — обычный процесс для хоккея. Мы получили опытного и мастеровитого игрока — Артема Федорова. Повторюсь, у нас молодая команда. Каждый выкладывается и старается помогать друг другу. Где-то сказывается недостаток опыта, но с каждым матчем все приходит.

— Против каких команд вам было сложнее всего играть в этом сезоне?

— У нас со всеми командами упорные игры. Совсем не задался матч с ЦСКА (0:6). Тяжело выделить конкретных соперников. На каждый матч мы выходим как на битву.

— На контрасте с поражением от ЦСКА можно вспомнить матч со СКА, когда вы два периода играли на равных с армейцами. Два периода против СКА — идеальная версия нынешнего «Сочи»?

— Да, это был один из лучших наших матчей. Но только в первые два периода. К сожалению, нас подвели удаления, и мы отпустили соперника. Но два периода мы ничем не уступали лидеру «Запада» — это если вернуться к вопросу про место, на котором «Сочи» должен быть в таблице.

— Как бороться с лишними удалениями?

— Играть сдержаннее, контролировать эмоции. Особенно нельзя удаляться в зоне атаки. Все зависит от эмоций и дисциплины.

— То есть удаления идут от эмоций, а не от усталости?

— Физическое состояние команды хорошее. Недавно мы сдавали тесты. Все игроки справились — по физической подготовке вопросов не было ни у тренеров, ни у врачей. Удаления идут от несдержанности.

— Вы сдавали тесты после прихода Сергея Светлова?

— Да. Мы бежали «челнок» на время 5х54 метра на льду.

— Справились?

— Да, тест легко дался. Про норматив нам не говорили — просто просили бежать в полную силу. Вероятно, смотрели на другие моменты. После теста у нас еще брали кровь из пальца.

Никита Попугаев (№81). Фото ХК «Сочи» Фото ХК «Сочи»

Не доехал до просмотра в «Амуре»

— Вы первый сезон играете в «Сочи». Как вам город, арена?

— Сочи — прекрасный солнечный город. Мы играем на отличной арене, которую строили под Олимпиаду. Раздевалка, инфраструктура — всё на уровне. Приятно находиться в команде. Недавно ездил в горы на «Розу Хутор». Очень красивое место. Жалко, что погода подвела — не удалось подняться на подъемнике. В самом Сочи был один раз, если мы говорим про город, а не про Олимпийский парк. Пока все мысли только о хоккее, а не о том, чтобы ходить на экскурсии по городу.

— В некоторых районах Сочи жуткие пробки. Улицы узкие, иногда можно встать надолго.

— Верно. Это когда едешь в Сочи из Олимпийского парка утром или вечером. Лучше не ездить туда в это время, если не хочешь встать в пробку.

— Вы сказали, что живете в гостинице. В Сочи дорого снять квартиру?

— В гостинице жил первые два месяца. К декабрю планирую переехать в квартиру. Цены на жилье в Сочи как в Москве. Сильно влияет удаленность от моря. На первой линии сдают квартиры и по 200 тысяч в месяц. Такие мне пока не нужны. (Улыбается.) Изучаю другие районы — чуть дальше от моря.

— Перед «Сочи» вы подписывали просмотровый контракт с «Амуром». Почему не задержались там?

— Да, я подписал просмотровый контракт с «Амуром», но туда так и не доехал. Возникли определенные трудности, и я не полетел на просмотр в Хабаровск. Потом агент сказал, что есть вариант с просмотром в «Сочи». Клуб дал мне шанс вернуться в КХЛ — очень благодарен ему за это.

— В «Сочи» вы согласились на минимальный контракт. Деньги вообще не имели значения при переговорах?

— О деньгах речь не шла. Прежде всего хотелось воспользоваться шансом на просмотровом контракте и вернуться в большой хоккей.

— Вы пропустили прошлый сезон. В какой момент пришло осознание, что хочется вернуться в хоккей?

— На самом деле, оно пришло почти сразу. Понял, что поторопился с решением уйти из хоккея. Очень скучал по игре. Хотел сразу же вернуться, но такой возможности не было. Может быть, это и к лучшему — надо было переосмыслить все, что происходило со мной.

Никита Попугаев. ХК «Сочи»

Возвращение в большой хоккей

— Историю с блогерством можно описать словом «взросление»? Думаю, вы получили хороший опыт.

— Согласен. Сейчас стал еще больше ценить то, чем я занимаюсь. По-другому смотрю на многие вещи: на хоккей, на свое отношение к нему. За это время получил серьезный опыт. Хотелось бы, конечно, чтобы такого опыта не было. Никому бы не пожелал такого опыта, но — что есть, то есть.

— А как поменялось отношение к хоккею? Добавилось ответственности?

— Не сказал бы, что раньше я расхлябанно относился к тренировкам. Таких проблем никогда не было. Но сейчас отношусь к любимой игре еще профессиональнее.

— Как готовились к сезону до подписания контракта?

— Почти каждый день тренировался в зале, улучшал физические кондиции. Играл за любительскую команду «Феникс». Большое им спасибо за поддержку. Хотя любителями тех, с кем я тренировался, не назовешь. Катался с Александром Королюком, Олегом Квашой и другими известными хоккеистами, которые играли на высоком уровне. Это были очень полезные тренировки.

— Как семья восприняла возвращение в хоккей?

— Только с радостью! Все обрадовались, когда я вернулся в команду КХЛ. Прошлое поспешное решение стало горем для всей семьи. Все хотели, чтобы я играл в хоккей. Поэтому сейчас для них это — большое счастье.

— По вашим словам напрашивается мысль, что сейчас от хоккея вы получаете еще больше удовольствия, чем раньше.

— Однозначно. Получаю удовольствие и от хоккея, и от игрового времени, которое доверяют тренеры. Рад снова вернуться в коллектив, шутить, смеяться — все это в совокупности делает меня счастливым.

— Чем объясните хорошую голевую серию в конце сентября и начале октября?

— В первую очередь это заслуга команды и тренеров. Мне доверяли игровое время, партнеры отдавали хорошие передачи — мне оставалось только реализовывать моменты.

— 23 года — возраст раскрытия спортсмена. Согласны, что еще есть время, чтобы оправдать авансы, которые вам выдали по юниорам?

— Конечно. Времени еще много. Некоторые хоккеисты раскрываются в позднем возрасте — в 27-28 лет. Мне скоро только исполнится 24. В 23 года рано ставить крест на карьере хоккеиста. И думать, что из меня ничего не получится. Я каждый день усердно тренируюсь и верю, что смогу добиться высоких результатов.