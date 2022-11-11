Попугаев назвал прошлогоднее решение бросить хоккей «горем для всей семьи»
Нападающий «Сочи» Никита Попугаев в интервью «СЭ» рассказал о возобновлении игровой карьеры. В сентябре 2021 года форвард объявил, что ушел из хоккея, и стал блогером.
— Историю с блогерством можно описать словом «взросление»? Думаю, вы получили хороший опыт.
— Согласен. Сейчас стал еще больше ценить то, чем я занимаюсь. По-другому смотрю на многие вещи: на хоккей, на свое отношение к нему. За это время получил серьезный опыт. Хотелось бы, конечно, чтобы такого опыта не было. Никому бы не пожелал такого опыта, но — что есть, то есть.
— А как поменялось отношение к хоккею? Добавилось ответственности?
— Не сказал бы, что раньше я расхлябанно относился к тренировкам. Таких проблем никогда не было. Но сейчас отношусь к любимой игре еще профессиональнее.
— Как готовились к сезону до подписания контракта?
— Почти каждый день тренировался в зале, улучшал физические кондиции. Играл за любительскую команду «Феникс». Большое им спасибо за поддержку. Хотя любителями тех, с кем я тренировался, не назовешь. Катался с Александром Королюком, Олегом Квашой и другими известными хоккеистами, которые играли на высоком уровне. Это были очень полезные тренировки.
— Как семья восприняла возвращение в хоккей?
— Только с радостью! Все обрадовались, когда я вернулся в команду КХЛ. Прошлое поспешное решение стало горем для всей семьи. Все хотели, чтобы я играл в хоккей. Поэтому сейчас для них это большое счастье.
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