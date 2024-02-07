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Сегодня, 13:25

СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Толчинским

Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА обратился в судейский департамент КХЛ с просьбой рассмотреть эпизод с нападающим команды Сергеем Толчинским и форвардом «Авангарда» Никитой Холодилиным, сообщает «Матч ТВ».

6 февраля в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» (5:9) Холодилин применил силовой прием против Толчинского, который после этого не смог продолжить встречу.

Роман Ротенберг. «Убивать Толчинского было указанием Кравца». Ротенберг устроил огненную перепалку с тренером «Авангарда»

«Когда Толчинского выносили со льда, он был без сознания. Игрок ничего не помнил в тот момент, находился в шоковом состоянии. Повезло, что он избежал серьезной травмы и может после этого вообще играть в хоккей. Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом», — заявили в СКА.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Толчинский пропустил следующую игру команды, но он не выбыл до конца сезона.

Источник: Матч ТВ
Сергей Толчинский
ХК Авангард
ХК СКА
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