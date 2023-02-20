Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон
СКА 19 февраля в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 4:1.
Защитник Александр Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон.
После отчетной встречи на его счету стало 52 (11+41) балла в 63 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Даллмэну, который установил его в сезоне-2012/13. Тогда он набрал 38 (15+23) очков в 52 играх регулярки и 13 (4+9) баллов в 15 матчах плей-офф.
Стоит отметить, что только Даллмэн и Никишин среди игроков обороны СКА достигали отметки в 50 очков за сезон, а также то, что они оба свои достижения установили в дебютных чемпионатах за армейцев.
СКА одержал 28 победу в 33 домашнем матче регулярного чемпионата — это новый рекорд КХЛ. Ранее лучший результат по победам на своей площадке в регулярках принадлежал ЦСКА — 27 выигрышей в 31 домашней встрече в гладком чемпионате-2018/19.
К тому же вчерашняя победа стала 24-й в основное время, что также является новым рекордом лиги. По 23 раза в основное время побеждали в домашних встречах регулярного чемпионата «Локомотив» (сезон 2015/16 в 30 матчах), СКА (сезон-2016/17 в 30 матчах) и ЦСКА (сезон-2016/17 в 30 матчах).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|4
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|5
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|20.02
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|20.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|20.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|20.02
|19:30
|
Спартак – Металлург
|- : -
|20.02
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -