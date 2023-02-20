Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:35

Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

СКА 19 февраля в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ победил «Трактор» со счетом 4:1.

Защитник Александр Никишин стал новым рекордсмен СКА среди защитников по количеству набранных очков за один сезон.

После отчетной встречи на его счету стало 52 (11+41) балла в 63 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Даллмэну, который установил его в сезоне-2012/13. Тогда он набрал 38 (15+23) очков в 52 играх регулярки и 13 (4+9) баллов в 15 матчах плей-офф.

Стоит отметить, что только Даллмэн и Никишин среди игроков обороны СКА достигали отметки в 50 очков за сезон, а также то, что они оба свои достижения установили в дебютных чемпионатах за армейцев.

СКА одержал 28 победу в 33 домашнем матче регулярного чемпионата — это новый рекорд КХЛ. Ранее лучший результат по победам на своей площадке в регулярках принадлежал ЦСКА — 27 выигрышей в 31 домашней встрече в гладком чемпионате-2018/19.

К тому же вчерашняя победа стала 24-й в основное время, что также является новым рекордом лиги. По 23 раза в основное время побеждали в домашних встречах регулярного чемпионата «Локомотив» (сезон 2015/16 в 30 матчах), СКА (сезон-2016/17 в 30 матчах) и ЦСКА (сезон-2016/17 в 30 матчах).

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-traktor-tsifry-matcha-7/
Кевин Даллмэн
ХК СКА
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Авангард» — «Барыс», ЦСКА — «Торпедо» и другие матчи 20 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Сибирь 65 37 28 81
4 Сал. Юлаев 65 35 30 80
5 Металлург 64 34 30 79
6 Авангард 64 36 28 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 65 27 38 61
Результаты / календарь
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
20.02 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
20.02 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
20.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
20.02 19:30
Спартак – Металлург
 - : -
20.02 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости