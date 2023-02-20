Хоккеисты «Авангарда» приехали на «Жигулях» на ретро-матч против «Барыса»

«Авангард» 20 февраля в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду принимает «Барыс».

Матч «ястребы» проводят в форме ретростиля. Это же касается и оформления арены.

К началу встречи омичи подготовили эффектную акцию. Хоккеисты команды Павел Дедунов, Иван Телегин и Сергей Толчинский подъехали к арене на старых «Жигулях».

Омский клуб поменял фирменный стиль в 2018 году, сменив эмблему и представив новую форму.