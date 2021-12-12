Несколько болельщиков ЦСКА вывели с сектора и задержали по ходу матча против «Локомотива»
19:47
Несколько болельщиков ЦСКА задержали ходу матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Их вывели прямо с сектора.
«Пока что задержано 4 человека, но возможно будут еще аресты тех, кто сейчас заступается за болельщиков», — сообщает Telegram-канал OFNews / Новости Околофутбола.
После мачта чемпионата России по футболу ЦСКА — «Зенит», когда болельщики красно-синих зажгли файеры, были произведены задержания, составлен 51 протокол об административных правонарушениях, не менее 25 болельщикам может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.
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