Хет-трик Стремвалля принес минскому «Динамо» победу над «Йокеритом»

Минское «Динамо» дома обыграло «Йокерит» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе минской команды хет-трик оформил Мальте Стремвалль, еще по одному голу забили Тэйлор Бек и Роман Горбунов.

За финский клуб шайбы забросили Никлас Енсен, Тему Турунен и Хенри Иконен.

Минское «Динамо» набрало 41 очко в 39 играх и находится на девятом месте в Западной конференции. «Йокерит» занимает третье место, имея в своем активе 54 очка.

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«Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Бек — 6 (Усов, Мосалев), 22:19 — 1:0. Стремвалль — 16 (бол., Бек, Кемпе), 27:59 — 2:0. Йенсен — 15 (бол., Коссила, Савинайнен), 29:59 — 2:1. Турунен — 10 (Фриман, Норман), 43:52 — 2:2. Стремвалль — 17 (бол., Граовац, Бек), 45:19 — 3:2. Стремвалль — 18 (бол., Бенгтссон, Усов), 48:20 — 4:2. Иконен — 1 (Йенсен, Кивисте), 57:49 — 4:3. Горбунов — 5 (п.в.), 59:49 — 5:3.

Вратари: Рибар — Линдбек (Ювонен, 7:32, Линдбек, 9:23, Ювонен, 48:20, 57:03 — 57:49, 58:22 — 59:49).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 21 (5+8+8) — 31 (8+11+12).

Судьи: Гофман, Фатеев.

12 декабря. Минск. «Минск-Арена». 5799 зрителей.