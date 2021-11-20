Немировски: «Впервые в сезоне сыграли два матча подряд, остался доволен ребятами»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Второй матч подряд, но мы довольны, как ребята играли. Можно сказать, большую часть матча играли первым номером, бились. Начали хорошо, но первый гол — рикошет, случайность. А так потом были моменты в обе стороны, хорошая игра. Жаль, что не смогли забить еще, пару моментов были перед овертаймом и в овертайме. Впервые в сезоне сыграли два матча подряд, остался доволен ребятами. Сейчас важно восстановиться и будем готовиться на выезд, который будет важным для на», — цитирует тренера сайт КХЛ.