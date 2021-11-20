Квартальнов рассказал, почему Дыняк пропустил игру с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

— Была обоюдоострая игра, много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. В овертайме забили хороший гол, — цитирует тренера сайт казанцев.

— «Ак Барс» забрал максимум очков в выездной серии. Были ли аспекты, которыми вы остались недовольны?

— Конечно, какие-то моменты есть. Хороший аспект — мы мало пропускали в двух первых играх. А «Торпедо» очень здорово играет в атаке, здесь есть креативные парни. Пропустили гол «1 в 0» — такой подарок сделали сопернику, получили 2:2. Дали жизнь «Торпедо», игра перевернулась, потом пошел навал. Сегодня нам не удалось «заморозить» игру.

— «Торпедо» проводило вторую игру за два дня, тем не менее в третьем периоде хозяева выглядели намного активнее. Или нам это только показалось?

— Нижегородцы молодцы, играли очень активно, хорошо держали обе игры. Да, в каких-то моментах свежее, после второго гола игра чуть-чуть перевернулась, «Торпедо» немного доминировало, они молодцы.

— Сегодня вы играли на финской площадке. Настолько сложно переходить на нее после канадского размера? Вероятно, подустали и поэтому отдали инициативу в третьем периоде?

— Это точно произошло не из-за размера площадки. Отдавать так передачу через клюшку, которая привела к выходу «1 в 0» и голу — это точно не вина площадки. Мы понимаем, что «Торпедо» — очень мастеровитая команда с шароваристым нападением. Есть игроки обороны, которые любят подключаться к атаке, но это точно не тот случай, когда размер площадки влияет. А так, наверное, «Торпедо» чувствовало себя чуть более комфортно на «финке».

— Почему сегодня не играл Никита Дыняк?

— У него травма. Мы не хотели выводить его из состава, он очень хорошо играл в последних матчах, но повлияла травма. Будем держаться.