Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ) и поделился эмоциями от достижения отметки в 900 игр за клуб.

— Игра сложилась непросто, «Торпедо» в последние годы показывает неплохой хоккей. Отдаю им должное, их игра мне симпатична. Мало таких команд, которые не стесняясь делают рискованные передачи и многое им удается. Сегодня нижегородцы много атаковали, держали шайбу в нашей зоне. Мы же поймали их на ошибках, погрешностях, старались забить как можно больше голов на контратаках, реализовать максимум моментов. Добыли победу в овертайме, чему рады. Возвращаемся с выезда с тремя победами — это дорогого стоит. Ребята во всех матчах отдавали себя по полной. С уверенностью можно сказать, что «Ак Барс» набирает обороты, ребята начинают взаимодействовать друг с другом с хорошим пониманием, — цитирует Зарипова сайт «барсов».

— Когда «Ак Барс» повел в счете 2:0, показалось, что чуть-чуть команда отдала инициативу. Так ли это?

— Да, но это нормальное явление. Когда ведешь в счете, то начинаешь немного расслабляться, в таких ситуациях нужно очень много мастерства. Есть много примеров, что в подобные моменты соперник способен переломить игру, это сегодня и произошло. Но хорошо, что в овертайме нам удалось забить.

— Вы провели 900-й матч за «Ак Барс». Что для вас значит это число?

— Очень многое. Юбилейное число для любого игрока многое значит. 900 — это очень хорошо, это плод моей работы, желания, всей жизненной цели. 429 голов, удалось Бориса Михайлова обогнать, за что искренне извиняюсь перед ним, но это хоккей. Очень счастлив, что мне удалось это сделать. До Сергея Мозякина далеко, догнать нереально. Сам виноват — отдавал ему много (смеется). Но я рад оказаться на втором месте в списке снайперов отечественного хоккея.