Немировски: «Торпедо» совершало глупые ошибки в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4).

«Ужасная игра в первом периоде. После перерыва стали действовать лучше, забрали инициативу, забили в большинстве. Затем «Локомотив» забил пару быстрых голов. Мы начали играть еще лучше, отыгрались, но пропустили последний гол.

Мы совершали глупые ошибки. Все, что делает «Локомотив», мы смотрели на видео, знали, что соперник будет делать, но все равно ошибались. Нам нужно серьезно подумать и готовиться к домашней серии.

Сделали изменения в ведущих звеньях, обе тройки лучше сыграли. Но мы все равно проиграли, это важнее. Однако мы изменениями в звеньях довольны», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Рид Буше, оформивший дубль. Три очка в составе «Локомотива» набрал Денис Алексеев (0+3).