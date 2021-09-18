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КХЛ: расписание и результаты матчей 18 сентября

08:15
«Салават Юлаев» на своем льду примет минское «Динамо». Фото ХК «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» на своем льду примет минское «Динамо». Фото ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 18 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 7 матчей.

«Амур» — «Металлург» (10.00 мск)

«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск (14.30)

«Трактор» — «Куньлунь» (15.00)

«Йокерит» — «Барыс» (16.00)

«Ак Барс» — «Сочи» (17.00)

«Локомотив» — «Торпедо» (17.00)

«Нефтехимик» — «Витязь» (17.00)

КХЛ: новости, статьи, расписание матчей и турнирные таблицы

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Сергей Ревенко все материалы автора

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