КХЛ: расписание и результаты матчей 18 сентября
08:15
Сегодня, 18 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 7 матчей.
«Амур» — «Металлург» (10.00 мск)
«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск (14.30)
«Трактор» — «Куньлунь» (15.00)
«Йокерит» — «Барыс» (16.00)
«Ак Барс» — «Сочи» (17.00)
«Локомотив» — «Торпедо» (17.00)
«Нефтехимик» — «Витязь» (17.00)
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