Скабелка: «Небрежность привела к тому, что «Торпедо» сравняло счет»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

«С «Торпедо» всегда непростые матчи. Это быстрая и техничная команда, много хочет играть в атаку. Очень неплохо мы играли до третьей заброшенной шайбы, после этого потеряли концентрацию, много допускали неточностей. Эта небрежность привела к тому, что «Торпедо» сравняло счет. Хорошо, что нас это не выбило, и мы смогли в основное время.

Звено Красковского в атаке сыграло неплохо, но в обороне — очень слабо. Посмотрим, если удастся улучшить игру в обороне, то они будут играть вместе. В атаке сыграли здорово. Это вынужденная перестановка, но мы всегда держали это звено в голове. Шалунов не показывает свой идеальный хоккей, но от его игры много пользы. Сегодня у них было интересное сочетание. В атаке его звено неплохо контролировало шайбу. Думаю, что Рид Буше и Денис Алексеев помогут выйти Шалунову на свой уровень», — цитирует тренера сайт КХЛ.