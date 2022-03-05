«Трактор» в овертайме победил «Нефтехимик» в третьем матче плей-офф КХЛ
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. «Трактор» добыл победу в овертайме — 3:2.
В составе «Трактора» шайбы забросили Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. У «Нефтехимика» отметились Эдуард Гиматов и Лукаш Клок. Победная шайба на счету Альберта Яруллина.
«Трактор» ведет в серии со счетом 3-0.
Следующая игра пройдет 7 марта в Нижнекамске. Начало в 17:00 по московскому времени.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций. Восток. Третий матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Гиматов — 1 (бол., Клок), 4:23 — 1:0. Бэйлен — 2 (Кравцов, Кулик), 21:44 — 1:1. Седлак — 2 (Гика), 45:48 — 1:2. Клок — 1, 58:24 — 2:2. Яруллин — 1, 65:38 — 2:3.
Вратари: Судницин (57:40 — 58:24) — Вилл.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (8+10+8+0) — 30 (10+11+8+1).
Судьи: Соин, Щенев.
5 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
Счет в серии — 3-0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|5.03
|16:30
|
Барыс – Металлург
|3 : 5
|5.03
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3 ОТ
|5.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -