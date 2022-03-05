«Трактор» в овертайме победил «Нефтехимик» в третьем матче плей-офф КХЛ

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. «Трактор» добыл победу в овертайме — 3:2.

В составе «Трактора» шайбы забросили Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. У «Нефтехимика» отметились Эдуард Гиматов и Лукаш Клок. Победная шайба на счету Альберта Яруллина.

«Трактор» ведет в серии со счетом 3-0.

Следующая игра пройдет 7 марта в Нижнекамске. Начало в 17:00 по московскому времени.

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1/4 финала конференций. Восток. Третий матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Гиматов — 1 (бол., Клок), 4:23 — 1:0. Бэйлен — 2 (Кравцов, Кулик), 21:44 — 1:1. Седлак — 2 (Гика), 45:48 — 1:2. Клок — 1, 58:24 — 2:2. Яруллин — 1, 65:38 — 2:3.

Вратари: Судницин (57:40 — 58:24) — Вилл.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (8+10+8+0) — 30 (10+11+8+1).

Судьи: Соин, Щенев.

5 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Счет в серии — 3-0.