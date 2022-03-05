Покка и Каски расторгли контракты с «Авангардом»

Защитники «Авангарда» Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с «Авангардом» по собственной инициативе, информирует пресс-служба клуба.

Как отмечается, за омичами закрепляются спортивные права на игроков, которые обязаны выплатить компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

27-летний Покка выступает за «Авангард» с 2017 года. В этом сезоне он провел 43 матча и набрал 13 (3+10) очков. На Олимпиаде в Пекине в составе сборной Финляндии он выиграл золотые медали.

В прошлом году в составе «Авангарда» он стал обладателем Кубка Гагарина.

26-летний Каски в команде с прошлого сезона. В этом сезоне он провел 51 матч, в которых набрал 35 (13+22) очка.