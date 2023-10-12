«Нефтехимик» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» обыграл «Нефтехимик» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б. Встреча прошла в Нижнекамске.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей забросили Артем Волков и Данила Галенюк, у хозяев отличились Александр Дергачев и Энтони Камара.

Решающий бросок в серии буллитов исполнил нападающий сочинцев Михал Криштоф.

«Сочи» идет на четвертом месте в Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Нефтехимик» идет 12-м на Востоке с 12 очками в 16 играх.

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