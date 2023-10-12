«Нефтехимик» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ
«Сочи» обыграл «Нефтехимик» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б. Встреча прошла в Нижнекамске.
Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У гостей забросили Артем Волков и Данила Галенюк, у хозяев отличились Александр Дергачев и Энтони Камара.
Решающий бросок в серии буллитов исполнил нападающий сочинцев Михал Криштоф.
«Сочи» идет на четвертом месте в Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Нефтехимик» идет 12-м на Востоке с 12 очками в 16 играх.
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|17
|11
|6
|23
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|15
|8
|7
|18
|7
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|16
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
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|6
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|11
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|17
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|12.10
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 5
|12.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|2 : 3 Б
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