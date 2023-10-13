«Барыс» и Джереми Бракко расторгли контракт по соглашению сторон

«Барыс» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с нападающим Джереми Бракко.

Ранее «СЭ» информировал об этом, а также сообщал, что американец, скорее всего, пополнит состав «Сочи».

В текущем сезоне нападающий провел в ФОНБЕТ чемпионата КХЛ шесть матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой.