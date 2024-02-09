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Сегодня, 18:00

«Нефтехимик» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Нефтехимик» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 18.50
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Тэйлор Бек.
Тэйлор Бек.
Фото ХК «Сибирь»

«Нефтехимик» на своем льду «Нефтехим-Арены» в городе Нижнекамск сыграет против «Сибири» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 9 февраля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Нефтехимик» — «Сибирь» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 18.50 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Сибирь» с помощью матч-центра «СЭ».

«Нефтехимик» тренера Олега Леонтьева занимает восьмое место с 61 баллом в турнирной таблице Восточной конференции после 60 матчей. «Сибирь» с 58 очками находится на 10-й строчке на «Востоке» с 58 очками после 61 игры в регулярке КХЛ.

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Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 60 40 20 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Ак Барс 60 36 24 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 61 25 36 62
9 Нефтехимик 60 25 35 61
10 Сибирь 61 24 37 58
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 60 19 41 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 61 40 21 84
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 61 36 25 80
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 60 31 29 70
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 61 19 42 45
Результаты / календарь
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9.02 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
9.02 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
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