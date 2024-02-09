«Нефтехимик» на своем льду «Нефтехим-Арены» в городе Нижнекамск сыграет против «Сибири» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 9 февраля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Нефтехимик» — «Сибирь» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 18.50 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Сибирь» с помощью матч-центра «СЭ».

«Нефтехимик» тренера Олега Леонтьева занимает восьмое место с 61 баллом в турнирной таблице Восточной конференции после 60 матчей. «Сибирь» с 58 очками находится на 10-й строчке на «Востоке» с 58 очками после 61 игры в регулярке КХЛ.

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