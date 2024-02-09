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Сегодня, 19:19

Дисциплинарная палата ФХР и КХЛ продолжит заседание по заявлению «Сибири» 12 февраля

Сергей Разин
корреспондент
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В заседании совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по заявлению «Сибири» объявлен перерыв, говорится на официальном сайте лиги.

Заседание продолжится 12 февраля.

24 января гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов объявил, что новосибирский клуб подал апелляцию.

Ранее КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

Четвертым легионером был защитник Федор Гордеев, на момент заявки клуба на сезон он не имел права выступать за сборную России.

«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 60 матчах 57 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/02/09/527489.html
КХЛ
ХК Сибирь
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«Нефтехимик» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
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1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 60 40 20 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Ак Барс 60 36 24 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 61 25 36 62
9 Нефтехимик 60 25 35 61
10 Сибирь 61 24 37 58
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 60 19 41 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 61 40 21 84
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 61 36 25 80
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 60 31 29 70
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 61 19 42 45
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