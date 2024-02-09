Стала известна зарплата вратаря «Сибири» Красоткина по новому контракту

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин подписал новый контракт с клубом на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Красоткина в следующем сезоне составит 30 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 32 миллиона в год.

26-летний голкипер перешел в клуб в 2020 году. В сезоне-2023/24 Красоткин провел 42 игры за «Сибирь», в которых пропустил 95 шайб.