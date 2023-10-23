«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом
«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом, сообщает пресс-служба команды. Новую экипировку разработали специально к юбилею клуба.
Джерси выполнено в морковном цвете с буквой Н, которая украшала форму команды 55 лет назад.
На воротники нанесены название города Нижнекамска на татарском языке и традиционные национальные узоры, на плечах и на спине — специальные паттерны с изображением цепи макромолекул синтетического каучука.
«Нефтехимик» с 20 очками занимает десятое место в Восточной конференции после 20 игр.
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|Автомобилист
|22
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|Сал. Юлаев
|20
|12
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|Авангард
|20
|11
|9
|24
|7
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|10
|11
|23
|8
|Трактор
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|10
|11
|22
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|8
|12
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|20
|12
|Адмирал
|19
|5
|14
|12
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|И
|В
|П
|О
|1
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|15
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|32
|2
|Локомотив
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|13
|8
|28
|4
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|5
|ЦСКА
|21
|11
|10
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|Динамо Мн
|19
|9
|10
|21
|8
|СКА
|19
|10
|9
|20
|9
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|10
|Куньлунь РС
|24
|7
|17
|17
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|Витязь
|21
|6
|15
|14
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|23.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|23.10
|19:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|23.10
|19:30
|
Динамо М – Лада
|- : -
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