Прохоркин рассказал, считает ли переход в «Сибирь» шагом назад
Нападающий Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о решении перейти в новосибирский клуб.
— При подписании контракта с «Сибирью» не чувствовали, что вас воспринимают как мессию, которая избавит команду от всех бед?
— Я очень благодарен болельщикам за их отзывы. Все равно ведь следил за ними. Было интересно, что они думают о моем переходе. Знал, что в Новосибирске понимающие и ярые болельщики. Специально подписался на клубный канал в Telegram, чтобы посмотреть, как меня принимают. Мне очень понравилось, как они отреагировали.
Больше журналисты писали, что я приехал подзаработать и просто провести время. Нет, я до сих пор люблю хоккей. Для многих он становится работой. В каком-то определенном возрасте некоторые выгорают и играют на автомате. Для меня это — любимое дело, от которого я кайфую и заряжаюсь. Я приехал в Новосибирск после года простоя, и мне очень хотелось вернуться в большой хоккей, чтобы получать удовольствие, набирать очки и помогать команде.
— Многие воспринимают ваш переход в «Сибирь» как шаг назад, потому что вы до этого играли только в топ-клубах.
— А почему не сделать из «Сибири» топ-клуб? Даже не моим приходом. Например, залезть в плей-офф повыше и пройти пару раундов. Если добраться до финала конференции, то на следующий год ребята подумают: «Отличный город, шикарная арена, сильная команда. Давайте попробуем подписаться туда».
Понятно, если команда не попадает в плей-офф, никто не захочет из серьезных ребят ехать кувыркаться и спасать ее. «Сибирь» часто попадает в плей-офф и даже доходила до финала «Востока». У нее уже есть история. Почему бы не сделать так, чтобы команда попадала туда на постоянной основе?
В сезоне-2023/24 Прохоркин провел 21 матч за «Сибирь» и набрал 15 (5+10) очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|23
|14
|9
|32
|2
|Ак Барс
|20
|14
|6
|30
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|22
|12
|10
|26
|5
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|25
|6
|Авангард
|20
|11
|9
|24
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|23
|8
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|9
|Амур
|20
|8
|12
|21
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|20
|11
|Барыс
|22
|7
|15
|20
|12
|Адмирал
|19
|5
|14
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|22
|15
|7
|32
|2
|Локомотив
|21
|14
|7
|29
|3
|Торпедо
|21
|13
|8
|28
|4
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|5
|ЦСКА
|21
|11
|10
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|Динамо Мн
|19
|9
|10
|21
|8
|СКА
|19
|10
|9
|20
|9
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|10
|Куньлунь РС
|24
|7
|17
|17
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
|23.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|23.10
|19:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|23.10
|19:30
|
Динамо М – Лада
|- : -