«Нефтехимик» подписал однолетний контракт с 36-летним нападающим Паршиным

«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Денисом Паршиным.

Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на год.

Прошлый сезон Паршин провел в словацком клубе «Кошице».

В регулярном чемпионате нападающий набрал 43 (9+34) очка в 39 матчах, став вторым бомбардиром клуба. В плей-офф он набрал 7 (2+5) баллов в 13 встречах.