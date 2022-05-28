«Торпедо» продлило контракты с защитниками Орловым и Мишариным

«Торпедо» продлило контракты с защитниками Михаилом Орловым и Георгием Мишариным.

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с 29-летним Орловым рассчитано на три года, а с 37-летним Мишариным — на один.

В прошедшем сезоне Орлов набрал 6 (2+4) очков в 44 матчах за «Торпедо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Защитник играет в клубе с 2018 года.

На счету Мишарина 2 (0+2) очка в 23 встречах. Он выступает за нижегородцев с 2019 года.