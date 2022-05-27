Юдин назвал подписание Жафярова большой победой менеджмента СКА

Бывший тренер «Амура» Александр Юдин прокомментировал переход форварда Дамира Жафярова в СКА. 28-летний российский хоккеист подписал контракт с питерским клубом на два сезона.

«За то, чтобы подписать Дамира Жафярова, шла настоящая битва между топ-клубами КХЛ. Не каждый день на рынке оказывается игрок, который два года подряд входил в пятерку лучших бомбардиров сезона. В итоге нападающий оказался в СКА, и это большая победа петербургского менеджмента — особенно с учетом того, что клуб подписал его в статусе неограниченно свободного агента. Получается, что Жафяров сам мог выбирать город, команду, свое будущее. И он принял решение, что СКА и Петербург — лучшее место для продолжения и развития карьеры. Его результативность, скоростные и лидерские качества точно придутся ко двору. У него был не самый простой старт в КХЛ, но все последние годы он реально прогрессировал и, думаю, в СКА продолжит показывать привычный креативный хоккей, по стилю он идеально вписывается в манеру игры петербуржцев», — приводит слова Юдина «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Жафяров провел 47 матчей за «Торпедо» и набрал 45 (18+27) очков. Форвард выступал за нижегородскую команду с 2018 года.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Крикунов похвалил СКА за подписание Жафярова.