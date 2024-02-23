Крикунов: «Если бы не глупость с заявкой, «Сибирь» попала бы в плей-офф»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал выступление «Сибири» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» нормально играла в регулярном сезоне. Если бы не вот эта глупость с заявкой игрока, у которого паспорт российский, но спортивное гражданство другой страны, так бы они были в восьмерке, попали бы в плей-офф. Что тут сделаешь. Кто-то прозевал, да и КХЛ тоже просмотрела этот момент», — приводит слова Крикунова Legalbet.

КХЛ присудила четыре технических поражения «Сибири» из-за нарушения регламента по лимиту на легионеров. После 66 матчей регулярного чемпионата команда занимает 10-е место с 65 очками.